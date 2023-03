ICE 53 ST è il nuovo 16 metri perfetto per crociere e alte performance (Di giovedì 16 marzo 2023) Continua la sfida di Ice Yachts di dare vita ad imbarcazioni dalle prestazioni sempre più elevate. Il brand lancia così il nuovo ICE 53 ST (16,18 x 4,66 m), frutto del lavoro di Felci Yacht Design. La sigla ST sta per “Sport Turismo” e già anticipa quale sarà la filosofia della barca, che fa un passo avanti verso le prestazioni rispetto all’Ice 52, da cui deriva questo nuovo modello. Le due versioni di ICE 53 ST Lo scopo primario è quello di creare una delle barche più veloci e più accattivanti nella categoria performance-cruising da 50 piedi. Per questo motivo, rispetto alla versione standard, la ST presenta una riduzione di peso di oltre due tonnellate, con un peso secco approssimativa di 10 tonnellate e un piano velico implementato sia di bolina che alle portanti. Il primo modello sarà destinato ad un armatore che, già possedendo un ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 marzo 2023) Continua la sfida di Ice Yachts di dare vita ad imbarcazioni dalle prestazioni sempre più elevate. Il brand lancia così ilICE 53 ST (16,18 x 4,66 m), frutto del lavoro di Felci Yacht Design. La sigla ST sta per “Sport Turismo” e già anticipa quale sarà la filosofia della barca, che fa un passo avanti verso le prestazioni rispetto all’Ice 52, da cui deriva questomodello. Le due versioni di ICE 53 ST Lo scopo primario è quello di creare una delle barche più veloci e più accattivanti nella categoria-cruising da 50 piedi. Per questo motivo, rispetto alla versione standard, la ST presenta una riduzione di peso di oltre due tonnellate, con un peso secco approssimativa di 10 tonnellate e un piano velico implementato sia di bolina che alle portanti. Il primo modello sarà destinato ad un armatore che, già possedendo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITADubai : RT @Min_Casellati: Oggi con il nuovo Presidente dell’Agenzia #ICE, @matteozoppas, cordiale confronto sull’importanza della semplificazione… - giusy_randazzo : RT @RealTeamTV: Hot Ice - REAL TEAM TV - Shine The Light On - RealTeamTV : RT @RealTeamTV: Hot Ice - REAL TEAM TV - Shine The Light On - RealTeamTV : Hot Ice - REAL TEAM TV - Shine The Light On - ITAtradeagency : RT @Min_Casellati: Oggi con il nuovo Presidente dell’Agenzia #ICE, @matteozoppas, cordiale confronto sull’importanza della semplificazione… -