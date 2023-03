Ibra, da Udine a... Udine. E poi via a far da balia alla Svezia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fattore Zlatan in soccorso della Svezia. Il nuovo vestito di Ibra, sempre più leader e uomo spogliatoio, pronto all'uso anche in nazionale. L'attaccante rossonero è stato convocato dal c.t. Janne ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fattore Zlatan in soccorso della. Il nuovo vestito di, sempre più leader e uomo spogliatoio, pronto all'uso anche in nazionale. L'attaccante rossonero è stato convocato dal c.t. Janne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoCMILAN : RT @GioMat86: Tutti a pensare al sorteggio di domani quando sabato andiamo a Udine con nonno Ibra, Origi che nella Nazionale Cantanti fa pa… - sportli26181512 : Ibra, da Udine a... Udine. E poi via a far da balia alla Svezia: Ibra, da Udine a... Udine. E poi via a far da bali… - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Ibra, da Udine a... Udine. E poi via a far da balia alla Svezia #acmilan #ibrahimovic - Gazzetta_it : Ibra, da Udine a... Udine. E poi via a far da balia alla Svezia #acmilan #ibrahimovic - user_acm_1899 : RT @GioMat86: Tutti a pensare al sorteggio di domani quando sabato andiamo a Udine con nonno Ibra, Origi che nella Nazionale Cantanti fa pa… -