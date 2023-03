I vini dell’Irpinia sul mercato di New York: successo per gli eventi del Consorzio di Tutela (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consorzio Tutela vini d’Irpinia in tour negli Stati Uniti con una serie di eventi a New York per promuovere i vini, la cultura e il territorio dell’Irpinia. “Il Consorzio ha organizzato una serie di iniziative nei mercati di esportazione dal settembre 2022. Quest’anno festeggiamo i 30 anni dall’ottenimento della Docg per il Taurasi e i 20 anni della Docg per Fiano di Avellino e Greco di Tufo. New York è il luogo perfetto per questa celebrazione, un mercato che è sempre stato favorevole ai nostri vini – ha affermato Teresa Bruno, Presidente del Consorzio -. Lavorando insieme, attraverso il Consorzio di Tutela vini d’Irpinia, possiamo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Ild’Irpinia in tour negli Stati Uniti con una serie dia Newper promuovere i, la cultura e il territorio. “Ilha organizzato una serie di iniziative nei mercati di esportazione dal settembre 2022. Quest’anno festeggiamo i 30 anni dall’ottenimento della Docg per il Taurasi e i 20 anni della Docg per Fiano di Avellino e Greco di Tufo. Newè il luogo perfetto per questa celebrazione, unche è sempre stato favorevole ai nostri– ha affermato Teresa Bruno, Presidente del-. Lavorando insieme, attraverso ildid’Irpinia, possiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tgyou24 : Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia in tour negli Stati Uniti con una serie di eventi a New York per promuovere i vi… - RosarioLavorgna : New York - Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia in tour negli Stati Uniti con una serie di eventi a New York per prom… - danieledice : I #vini dell'#Irpinia alla conquista di New York -

