I tifosi dell'Eintracht tornano a casa: scongiurati scontri con gli ultrà di Lazio e Roma (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Fiumicino la polizia ha scongiurato gli scontri tra i supporter di Lazio, Roma e i tifosi dell'Eintracht di Francoforte, che stavano rientrando in Germania dopo il match a Napoli. La questura di Roma precisa che all'arrivo dei tedeschi nello scalo romano il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di ultrà, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in Spagna, entrassero in contatto. I supporter delle due squadre capitoline, spiega la polizia, "indossavano abbigliamento di colore scuro con indumenti utili al travisamento in caso di scontri". Negli stessi momenti in cui era previsto l'arrivo nell'aeroporto di Fiumicino di circa 150 tifosi dell'Eintracht Francoforte che erano a bordo di autobus ...

