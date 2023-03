I tifosi della Juve invadono Friburgo | ecco cosa cantano

(Di giovedì 16 marzo 2023) La passione non ha confini. Intus sono volati in Germania per seguire da vicino la loro squadra nel match di ritorno di Europa League. All'andata la partita era terminata con il ...

470 itedeschi condotti negli ufficipolizia, 120 sono stati portati in Questura a Frosinone per l'identificazione. Sono stati scortati all'aeroporto di Fiumicino per lasciare l'Italia. ...La passione non ha confini. IJuventus sono volati in Germania per seguire da vicino la loro squadra nel match di ritorno di Europa League. All'andata la partita era terminata con il risultato di 1 - 0 , grazie alla ...Ottodel Bari fermati con un DASPO dopo gli scontri in occasionepartita del Genoa: possibile divieto di trasferta all'ultima giornata Il Questore di Bari ha emesso 8 provvedimenti di DASPO ...

NAPOLI - Nel corso della notte tra martedì e mercoledì, circa 600 tifosi tedeschi sono giunti a Napoli, nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte. La situazione è ...durante la quale il centro storico della città partenopea è stato teatro di scontri tra le forze dell’ordine, gli ultras tedeschi e gruppi di tifosi napoletani. Rimarcando innanzitutto la completa e ...