I ristoranti a Fiumicino di «Periferia Iodata» | a cena dai custodi della tradizione

(Di giovedì 16 marzo 2023) Alle porte di Roma, un gruppo di ristoratori e chef - stellati e non - ha creato un'associazione no-profit che vuole raccontare ed esaltare il territorio attraverso la cucina, ma non solo

Follis a Fiumicino: ristorante di mare, gourmet e mixology sul litorale ... Puntarella Rossa

Un nuovo concept, il ristorante che non c'era e che soddisfa i palati più esigenti, grazie a un lato gourmet e chi vuole gustare piatti di mare e di terra tradizionali ma anche innovativi. Lo chef Dan ...Follis, che si trova sulla riva del Tevere vicino alla foce, vuole esaltare il territorio, le sue materie prime, la sua storia e la sua cultura gastronomica contaminata dalle esperienze dello chef Dan ...