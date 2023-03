I nuovi ambasciatori e imprenditori della bellezza (Di giovedì 16 marzo 2023) La personalità autentica, esuberante o misteriosa, è uno dei tratti principali con cui un marchio beauty di lusso sceglie il proprio testimonial o ambasciatore che deve rappresentare non solo la fragranza o il prodotto di cosmesi ma anche i valori e lo storytelling ad esso associato e le aspettative delle nuove generazioni di consumatori. Fra le nuove apparizioni nel settore della bellezza, Whitney Peak, giovane attrice canadese di origini ugandesi, uno dei personaggi principali della serie Gossip Girl, è appena stata nominata nuova ambasciatrice di Chanel e volto della fragranza Coco Mademoiselle. La sua personalità autentica e l’esuberanza, che le permette di presentarsi come chi vuole essere e di fare ciò che decide di fare, la candida ad odierna Gabrielle Chanel, ricordando la famosa ventenne che stava trasformando ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) La personalità autentica, esuberante o misteriosa, è uno dei tratti principali con cui un marchio beauty di lusso sceglie il proprio testimonial o ambasciatore che deve rappresentare non solo la fragranza o il prodotto di cosmesi ma anche i valori e lo storytelling ad esso associato e le aspettative delle nuove generazioni di consumatori. Fra le nuove apparizioni nel settore, Whitney Peak, giovane attrice canadese di origini ugandesi, uno dei personaggi principaliserie Gossip Girl, è appena stata nominata nuova ambasciatrice di Chanel e voltofragranza Coco Mademoiselle. La sua personalità autentica e l’esuberanza, che le permette di presentarsi come chi vuole essere e di fare ciò che decide di fare, la candida ad odierna Gabrielle Chanel, ricordando la famosa ventenne che stava trasformando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MysteriumArcanu : MYSTERIUM WORLD: Presidente della Repubblica Mattarella riceve le lettere credenziali dei nuovi Ambasciatori… - OlitalyMap : Taste the difference 2023: i premi ai produttori, la Selezione di oli A.I.R.O., i nuovi Ambasciatori dell'Olio e i… - tvprato : Il Sottosegretario Silli assiste il Presidente della Repubblica Mattarella alla consegna delle credenziali dei nuov… - AiseStampa : Il Presidente Mattarella riceve cinque nuovi Ambasciatori - GiorgioSilli : Oggi al Palazzo del Quirinale per assistere il Signor Presidente della Repubblica in occasione della Cerimonia di p… -