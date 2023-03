I ministeri non pagano la Tari: buco da 19 milioni nelle casse Ama (Di giovedì 16 marzo 2023) I ministeri non pagano la Tari. La situazione debitoria va avanti dal 2017 ed è emersa grazie ad un lavoro certosino fatto da Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, che rendiconta i pagamenti mancanti ma non riscuote i debiti. Alla luce di ciò i ministeri della Presidenza del Consiglio devono al Comune poco meno di 19 milioni. Una cifra certamente non da poco per il Campidoglio che, anche grazie all’evasione, ha la Tariffa dei rifiuti tra le più alte d’Italia. Rifiuti Roma, Tari rimborsata a Settebagni: effetto domino, altri quartieri chiedono i soldi indietro L’evasione della tassa sui rifiuti Purtroppo il fatto che i ministeri non paghino la Tari è noto da tempo è già il sindaco Ignazio Marino aveva fatto presente la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Inonla. La situazione debitoria va avanti dal 2017 ed è emersa grazie ad un lavoro certosino fatto da Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, che rendiconta i pagamenti mancanti ma non riscuote i debiti. Alla luce di ciò idella Presidenza del Consiglio devono al Comune poco meno di 19. Una cifra certamente non da poco per il Campidoglio che, anche grazie all’evasione, ha laffa dei rifiuti tra le più alte d’Italia. Rifiuti Roma,rimborsata a Settebagni: effetto domino, altri quartieri chiedono i soldi indietro L’evasione della tassa sui rifiuti Purtroppo il fatto che inon paghino laè noto da tempo è già il sindaco Ignazio Marino aveva fatto presente la ...

