I migliori portieri della Liga 2022-23

Giorni caldissimi per il calcio iberico! 13/03/2023 Il 14/03/2023 alle 20:39TEC Il Barca Marc-André Ter Stegen è il miglior portiere della Liga Santander, con 19 reti inviolate Il portiere tedesco ha subito solo otto gol in 25 partite, con una media di 0,32 gol a partita Marc-André ter Stegen è in viaggio primo Trofeo Zamora al portiere con il minor numero di gol segnati nella Liga in una stagione da incorniciare all'FC Barcelona. L'ultimo portiere del Barça a realizzarlo è stato il cileno Claudio Bravo (2014-15) e il record, con cinque trofei, ne hanno altri due storici barca, Antoni Ramalles e Victor Valdésinsieme al portiere sloveno dell'Atlético de Madrid, Jan Oblak. Ter Stegen si adatta da solo otto gol in 25 partitead una media di 0,32 gol a partitauno ogni 281 minuti, poco più di ogni tre incontri.

