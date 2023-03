(Di giovedì 16 marzo 2023) Spesso si dimentica che i docenti sono persone che svolgono un mestiere “in prima linea”, a contatto con una utenza di diversa origine sociale, educativa ed etnica. Che, orma sempre più spesso, si trovano in condizioni difficili di lavoro, travolti da una considerazione sociale non sempre gratificante. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : “I miei alunni sistematicamente mi derubano o tentano di aprire la mia borsa”, la difficile vita di una docente - z00k4_ : @luigina_chris98 i genitori dei miei alunni si lamentano per due (2) pagina alla SETTIMANA; la verità è che ci sono… - Sa_brinaS : @teoxandra Ha fatto bene. E da insegnante condivido in pieno il suo pensiero. Mi è capitato negli anni di venire a… - mludodc : @la_kuzzo i diritti dei bambini? e i miei alunni costretti a vaccinarsi per andare a scuola o fare sport che si rit… - MariaVarola : @ilciccio67 Avrà 15 anni, parla come i miei ex alunni...se ne ha di più è grave. -

...7.30 durante il programma Non Stop News di Giornale Radio Ho sempre avuto cura di educare i... esplora fino alle estreme conseguenze, attraverso la parabola umana dei genitori di tredi una ...... posizionando 4 sedie intorno alla cattedra, giocava a briscola con quegliche non ... Ecco, se oggi devo riflettere sui"maestri", sul mio "stile", mi ritrovo soprattutto in questi tre ...' Stavo accompagnando ia Limone in una gita a sciare quando io e la mia collega Liliana ci siamo rese conto che l'autista stava perdendo il controllo del mezzo. Infatti, l'autobus stava andando a zig zag, a quel ...

Docente di scuola primaria tra le migliori dj d’Italia: “Ai miei alunni faccio ascoltare i Queen e Einaudi in sottofondo in classe” Tecnica della Scuola

Sul rapporto con gli ex alunni “Se qualcuno mi ha mai odiato e se esistono dei soprannomi su di me Con uno forse non ho avuto un rapporto idilliaco ma in generale io mi lego molto ai miei alunni e ...Dove avviene, come in un ring claustrofobico, la rappresentazione del peggio dei genitori italiani, a partire dal classico «Mio figlio Non può essere stato ... davanti alla confessione di una sua ...