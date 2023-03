“I fascisti ci hanno sfregiato la lapide”, ma è stato un africano: la figuraccia di Anpi Parma (Di giovedì 16 marzo 2023) Parma, 15 mar — Che tipi, quelli dell’Anpi Parma: Tanto lesti a etichettare (senza uno straccio di prova) come «attacco fascista» lo sfregio alla lapide commemorativa di Guido Picelli (politico antifascista simbolo della resistenza alle milizie fasciste in occasione delle «barricate» del 1922) con tutto il corredo di piagnistei social, quanto «smemorati» quando c’è stato da far sapere che detto sfregio l’aveva causato un africano. Niente «vile aggressione fascista», dunque, ma il «fuoco amico» partito da uno dei beniamini di questi strani «eredi della resistenza», che di colpo ha fatto cadere tutto l’impianto di balle su cui si basava la storia. Che figuraccia: non stupisce che se ne siano stati zitti. Nessun attacco fascista, la lapide l’ha sfregiata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 marzo 2023), 15 mar — Che tipi, quelli dell’: Tanto lesti a etichettare (senza uno straccio di prova) come «attacco fascista» lo sfregio allacommemorativa di Guido Picelli (politico antifascista simbolo della resistenza alle milizie fasciste in occasione delle «barricate» del 1922) con tutto il corredo di piagnistei social, quanto «smemorati» quando c’èda far sapere che detto sfregio l’aveva causato un. Niente «vile aggressione fascista», dunque, ma il «fuoco amico» partito da uno dei beniamini di questi strani «eredi della resistenza», che di colpo ha fatto cadere tutto l’impianto di balle su cui si basava la storia. Che: non stupisce che se ne siano stati zitti. Nessun attacco fascista, lal’ha sfregiata ...

