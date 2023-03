I deputati di opposizione intonano la Marsigliese

(Di giovedì 16 marzo 2023) Protesta dellefrancese all'Assemblée Nationale all'ingresso della premier Elisabeth Borne arrivata in parlamento per chiedere la fiducia del governo sulla riforma della pensioni. Idelle opposizioni si sono alzati in piedi esponendo cartelli bianchi con la scritta "No ai 64 anni" e intonando la. La seduta è stata sospesa per due minuti.

All'ingresso della premier Elisabeth Borne in Assemblée Nationale, idell'si sono alzati in piedi cantando per intero la Marsigliese e inalberando cartelli bianchi con la scritta 'No ai 64 anni'. La Presidente dell'Assemblea, Yael Pivet, ha cercato ...... ha detto Borne, mentre veniva fischiata dai banchi dell', che ha intonato anche la ... a meno che non votino contro il governo anche deiRépublicains o centristi. Stando alle ultime ...L'è insorta e il governo dovrà affrontare le mozioni di censura. Il presidente francese,... Definita 'arma letale' deidell'Assemblea nazionale, la mozione di censura, o sfiducia ...

