I dati Invalsi per un uso informativo, formativo e per il miglioramento: corso online per docenti. Iscrizioni dal 20 marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Invalsi organizza un corso di formazione online dal titolo "I dati Invalsi per un uso informativo, formativo e per il miglioramento" maggio-giugno 2023. Il corso è rivolto ai docenti di Scuola Primaria, Secondaria I e II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) L'organizza undi formazionedal titolo "Iper un usoe per il" maggio-giugno 2023. Ilè rivolto aidi Scuola Primaria, Secondaria I e II grado. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : I dati Invalsi per un uso informativo, formativo e per il miglioramento: corso online per docenti. Iscrizioni dal 2… - ITTL_DDA : A.S. 2022/2023 – Corso formativo per docenti “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramen… - herondalish : @Luce30692956 che poi ironia della sorte arrivano che non sanno fare una ceppa alle medie ugualmente, quindi sicuro… - corscri : @pietro_stori 1. La valutazione di competenze di singoli non è possibile con quei test. Voto al singolo diverso da… - corscri : @pietro_stori no 1) se definisco 'competente' o 'fragile' uno studente sto valutando, il fatto che non vengano asse… -