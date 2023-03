«I colossi del web rispettino le nostre regole». Sangiuliano (e Mogol) puntano il dito contro Meta dopo il mancato accordo sui diritti musicali (Di giovedì 16 marzo 2023) «I colossi transnazionali del digitale devono rispettare l’identità e la sovranità legislativa degli Stati». Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano punta il dito contro Meta, l’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram che questa mattina ha comunicato il mancato accordo con Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Una notizia destinata ad avere ripercussioni su tutti gli utenti di Facebook e Instagram, dove non sarà più possibile usare brani del repertorio della Siae. «È sacrosanto difendere gli autori italiani e tutelare l’opera del loro ingegno, quella creatività che tanto valore ha nel mondo. Salvaguardare il frutto del lavoro autoriale è innanzitutto un principio etico, ancor prima che giuridico», ha commentato oggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) «Itransnazionali del digitale devono rispettare l’identità e la sovranità legislativa degli Stati». Così il ministro della Cultura Gennaropunta il, l’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram che questa mattina ha comunicato ilcon Siae, la Società Italiana degli Autori ed Eri. Una notizia destinata ad avere ripercussioni su tutti gli utenti di Facebook e Instagram, dove non sarà più possibile usare brani del repertorio della Siae. «È sacrosanto difendere gli autori italiani e tutelare l’opera del loro ingegno, quella creatività che tanto valore ha nel mondo. Salvaguardare il frutto del lavoro autoriale è innanzitutto un principio etico, ancor prima che giuridico», ha commentato oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... irideperlacav : Questo Governo non ha il coraggio di imporre un contributo a banche e ai colossi del settore farmaceutico e assicur… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: MilanoSesto, la sfida tra i colossi del mattone sul milione e mezzo di metri quadri delle ex aree Falck - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA MILANO La manifestazione di sabato. Sala: è un tema politico, la sinistra si espo… - rep_milano : MilanoSesto, la sfida tra i colossi del mattone sul milione e mezzo di metri quadri delle ex aree Falck - infoiteconomia : MilanoSesto, la sfida tra i colossi del mattone sul milione e mezzo di metri quadri delle ex aree Falck -