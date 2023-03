I carabinieri di Canelli arrestano un ladro recidivo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Idel Nor di, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Asti, hanno arrestato un canellese di 44 anni, presunto autore di due furti, commessi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASTI_News : Due furti nello stesso ristorante a distanza di venti giorni: arrestato dai carabinieri di Canelli il presunto auto… -

del Nor di, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Asti, hanno arrestato un canellese di 44 anni, presunto autore di due furti, commessi a ...L'operazione deididella Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dinei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza due coniugi, ...L'operazione deididella Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dinei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza due coniugi del ...

Due furti nello stesso ristorante a distanza di venti giorni: arrestato dai carabinieri di Canelli il presunto autore ATNews

E' accusato di aver compiuto due furti a pochi giorni uno dall'altro ai danni dello stesso ristorante. Per questo i Carabinieri di Canelli, in provincia di Asti, hanno arrestato un uomo di 44 anni.I Carabinieri del Nor di Canelli, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Asti, hanno arrestato un canellese di 44 anni, presunto autore di due furti, commessi a ...