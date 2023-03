I bergamaschi che si uniscono ai tedeschi ricordano storie antiche di gemellaggi. Barbari e paludi (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella storia, con la storia, per la storia. Si accomodino pure Adorno, Benjamin, Marcuse; questo Napoli non è né capitalista né marxista; si è disalienato dai vecchi principi. Date a Spalletti la chiave della nuova Scuola di Francoforte. Il Napoli è la contraddizione tra ragione e realtà che si manifesta. Per la prima volta ai quarti di Champions. Zitti. I bergamaschi che si uniscono ai germani hanno ricordato storie antiche di gemellaggi. Barbari e paludi. Per il resto la gestione è stata tipo ‘O bidello lasciato in una classe di ripetenti a tenere l’ordine ossia: ‘a lanterna mmane ‘e cecati. Sull’esterno di Lobotka si è aperto il sipario del San Carlo ed è partita la Boheme; Lui Schaunard. Sul cross di destro azzeccato di Politano la galleria Laziale ha deciso di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella storia, con la storia, per la storia. Si accomodino pure Adorno, Benjamin, Marcuse; questo Napoli non è né capitalista né marxista; si è disalienato dai vecchi principi. Date a Spalletti la chiave della nuova Scuola di Francoforte. Il Napoli è la contraddizione tra ragione e realtà che si manifesta. Per la prima volta ai quarti di Champions. Zitti. Iche siai germani hanno ricordatodi. Per il resto la gestione è stata tipo ‘O bidello lasciato in una classe di ripetenti a tenere l’ordine ossia: ‘a lanterna mmane ‘e cecati. Sull’esterno di Lobotka si è aperto il sipario del San Carlo ed è partita la Boheme; Lui Schaunard. Sul cross di destro azzeccato di Politano la galleria Laziale ha deciso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleElTanque : @Martinapilla87 @AntonioDiRosa13 @MarNelant Ah io mi devo informare ????????, torna a scuola che ti manca proprio la co… - aldebara_n : @Napolicampione3 Rispetto per i morti per COVID a Bergamo ma sappiamo quanto i Bergamaschi sono incivili e barbari… - JamesL1808 : @En3rix Perché non parli dei bergamaschi che con intedeschi caricavano la polizia - Ris__20 : RT @Gianlui82088323: Partendo dal fatto che questa provincialità non c'è nemmeno in serie d, prendetevi sti 5 palloni voi e 2 ai vostri ami… - Gianlui82088323 : Partendo dal fatto che questa provincialità non c'è nemmeno in serie d, prendetevi sti 5 palloni voi e 2 ai vostri… -