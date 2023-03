I bambini ucraini deportati nei campi in Russia (Di giovedì 16 marzo 2023) Da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia, sono migliaia i bambini ucraini che sono stati deportati nei campi di rieducazione russi, circa 6 mila. Lo scopo? Farli crescere in un’ottica pro-russa e di addestrarli militarmente. A denunciare questa situazione è stato un rapporto dell’Università di Yale, in collaborazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il rapporto, pubblicato lo scorso 14 febbraio dal Laboratorio di ricerca umanitaria di YSPH nell’ambito del programma Conflict Observatory finanziato dal Dipartimento di Stato, ha documentato il trasferimento di oltre 6.000 bambini dall’Ucraina attraverso una rete di 43 strutture di rieducazione e adozione che si estendono dalla Crimea alla Siberia. Secondo il rapporto, la maggior parte dei campi ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 marzo 2023) Da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e, sono migliaia iche sono statineidi rieducazione russi, circa 6 mila. Lo scopo? Farli crescere in un’ottica pro-russa e di addestrarli militarmente. A denunciare questa situazione è stato un rapporto dell’Università di Yale, in collaborazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il rapporto, pubblicato lo scorso 14 febbraio dal Laboratorio di ricerca umanitaria di YSPH nell’ambito del programma Conflict Observatory finanziato dal Dipartimento di Stato, ha documentato il trasferimento di oltre 6.000dall’Ucraina attraverso una rete di 43 strutture di rieducazione e adozione che si estendono dalla Crimea alla Siberia. Secondo il rapporto, la maggior parte dei...

