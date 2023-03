Hockey su pista | daspo nei confronti di due ultras del Vercelli

(Di giovedì 16 marzo 2023) La questura di Monza è stata costretta a ricorrere alper duedeldopo la sfida disucontro il Monza dello scorso 26 novembre. I provvedimenti – uno della durata di 5 anni e l’altro di 2 – sono stati presi in quanto i tifosi, secondo la Polizia, hanno cercato di provocare scontri, lanciando fumogeni verso i tifosi avversari prima di essere bloccati dagli addetti della security e poi dagli agenti. Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha comunque emesso– della durata di un anno – anche per duerispettivamente del Monza e della Salernitana calcio. Entrambi, secondo le immagini della telecamere, hanno scavalcato una recinzione e acceso fumogeni in due partire dell’ottobre e del novembre scorsi all’interno dell’U-Power ...

Anche per uno sport come l'hockey su pista che non ha certo il numero dei tifosi del campionato di calcio, la questura di Monza è stata costretta a ricorrere al Daspo, in questo caso per due ultras ...