“Ho chiesto il giorno libero per piangere da sola la perdita del mio cane di 12 anni, il mio capo ha detto di no e io mi sono licenziata”. Lo sfogo è virale (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante il suo turno di lavoro, una giovane donna di nome Sarah ha scoperto che il suo cagnolino è stato sottoposto ad eutanasia. Nonostante il dolore della donna, il suo capo le avrebbe negato il permesso di tornare a casa, costringendola a terminare il turno. La donna, residente negli Stati Uniti, ha deciso di non perdonare la mancanza di empatia del superiore e, dopo essersi licenziata, ha pubblicato un video su TikTok per dare sfogo alla sua rabbia. Nel video scrive: “Ho chiesto il giorno libero per piangere da sola la perdita del mio cane di 12 anni, il mio capo ha detto di no e io mi sono licenziata”. Il video è diventato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante il suo turno di lavoro, una giovane donna di nome Sarah ha scoperto che il suo cagnolino è stato sottoposto ad eutanasia. Nonostante il dolore della donna, il suole avrebbe negato il permesso di tornare a casa, costringendola a terminare il turno. La donna, residente negli Stati Uniti, ha deciso di non perdonare la mancanza di empatia del superiore e, dopo essersi, ha pubblicato un video su TikTok per darealla sua rabbia. Nel video scrive: “Hoilperdaladel miodi 12, il miohadi no e io mi”. Il video è diventato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefaniaboh_ : RT @santa_slavina: Oggi è il giorno della verità (uno dei): ho i controlli post chemio. Vediamo se l’ospite se n’è annato davvero… Cosí ier… - GFierli93 : RT @santa_slavina: Oggi è il giorno della verità (uno dei): ho i controlli post chemio. Vediamo se l’ospite se n’è annato davvero… Cosí ier… - cryyfuckinbaby : @Carmen87501283 @inomniapparatus sono andata dietro ad un ragazzo per ben 8 mesi, mi ci sono proprio disperata, ci… - SerenellaBettin : In un giorno scopriamo che il #Pd non ha mai chiesto la revoca del 41 bis a #Cospito (SPIEGATE AL PD CHE LA COERENZ… - Dr_NabilAdnani : RT @nebbianelsole: Oggi l'ho visto con i miei occhi. Ho chiesto alla gente, hanno detto che viene lì ogni giorno e si sdraia per alcune ore… -