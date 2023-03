Highlights e gol Pro Vercelli-Juventus U23 0-1 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 16 marzo 2023) Glie i gol di ProU23, match valevole per la trentaduesima giornata delA del campionato di. La formazione ospita passa per 1-0 contro i padroni di casa. Vantaggio firmato al minuto 49? di Cerri. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli hig… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC I Tutti i gol delle partite delle 18:00 di @LegaProOfficial. Cerri trascina la #JuventusNextGen, pari per #FeralpiSal… - NewsTuttoC : Mantova-Arzignano 0-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Pro Vercelli-Juventus Next Gen 0-1, gol e highlights della partita - DiMarzio : #SerieC I Tutti i gol delle partite delle 18:00 di @LegaProOfficial. Cerri trascina la #JuventusNextGen, pari per… -

L'altra partita della serata è Real Madrid - Liverpool ( GLIDI CHAMPIONS LEAGUE ). Ieri l'Inter ha ottenuto l'accesso ai quarti andandosi ad aggiungere al Milan tra le migliori 8 squadre ...Il video con glie idi Napoli - Eintracht Francoforte 3 - 0, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Maradona trionfo azzurro e quarti di finale conquistati ...Per passare il turno i capitolini devono vincere la gara con almeno duedi scarso, nel caso in ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...

Manchester City-Lipsia 7-0: gol e highlights Gazzetta

Al Bernabeu il Real Madrid vince anche la gara di ritorno: decide un gol di Benzema nella ripresa, la squadra di Ancelotti approda ai quarti di finale. Il Liverpool crede nella rimonta impossibile nei ...La squadra di Spalletti batte anche al Maradona l'Eintracht Francoforte e raggiunge i quarti di finale di Champions League. Il Napoli vince 3-0 una gara completamente dominata. Nel primo tempo ci ...