Henry Cavill condivide la prima foto dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, diretto da Guy Ritchie (Di giovedì 16 marzo 2023) Le riprese del film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo progetto diretto da Guy Ritchie, sono iniziate e Henry Cavill ha condiviso la prima foto dal set. Henry Cavill ha condiviso la prima foto scattata sul set del film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, diretto da Guy Ritchie. Lo scatto, realizzato da Daniel Smith, lo ritrae a bordo di una barca accanto ad Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Henry Golding e Hero Fiennes Tiffin. Il film The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, diretto da Guy ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Le riprese del film Theof, il nuovo progettoda Guy, sono iniziate eha condiviso ladal set.ha condiviso lascattata sul set del film Theofda Guy. Lo scatto, realizzato da Daniel Smith, lo ritrae a bordo di una barca accanto ad Alan Ritchson, Alex Pettyfer,Golding e Hero Fiennes Tiffin. Il film TheOfda Guy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luigi_e_basta : Perché ho la home intasata da Henry Cavill? - DukeOfSuffolk : Allora oggi vi rivelo questo: se non esistesse Henry Cavill l’uomo più bello del mondo oggi sarebbe lui - davide_insa3 : @geek_queer Henry Cavill (Superman) e Jamie Dornan (50 sfumature di grigio), 2 BONI da paura, manca Chris Evans (l’… - orgoglionerd : Dwayne Johnson usa parole dure per l'allontanamento di Henry Cavill da DC - enricovestri : Jamie Dornan è umano ed ha l'occhio pio come tutti noi. Henry Cavill no, lui non è umano. -