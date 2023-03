Hellasmania | con la Samp ultima chance salvezza Non ci sono più scuse | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 08:19:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo le ultime uscite, il Verona è giunto al fatidico “punto di non ritorno”. Un dentro fuori, nel quali si gioca l’intera stagione e di conseguenza la permanenza nella massima. Chiaramente sulla carta, qualsiasi sia il risultato, i giochi non si chiuderanno, ma se la matematica dice una cosa, la realtà dei fatti ne dice un’altra. Il Verona si trova ora a cinque punti dallo Spezia, dopo la clamorosa vittoria dei liguri contro l’Inter ed il pareggio in casa dei gialloblù contro il Monza. Guardando il calendario lo Spezia, entro la fine del campionato, avrà cinque sfide difficili e lo stesso vale per il Verona. Una situazione di stallo che potrebbe fare il buon gioco degli spezini, data appunta la distanza “di sicurezza” che li separa dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda il ...