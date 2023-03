Heather Parisi sulla figlia Jacqueline Luna: «Utilizza i social per qualche like in più» (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le Stories della ragazza, che su Instagram aveva dichiarato di non vedere la madre da dieci anni, la showgirl risponde via social e non risparmia frecciatine: «Una madre perdona e aspetta paziente». E ancora: «Auguro a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento ce l’ha» Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le Stories della ragazza, che su Instagram aveva dichiarato di non vedere la madre da dieci anni, la showgirl risponde viae non risparmia frecciatine: «Una madre perdona e aspetta paziente». E ancora: «Auguro adi trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento ce l’ha»

