Heather Parisi risponde alle polemiche: "So benissimo chi è Ultimo"

Heather Parisi risponde alle polemiche su Ultimo, dopo le recenti dichiarazioni a Belve. La showgirl è stata interrogata sul rapporto di sua figlia, Jacqueline Luna, con il cantante Ultimo. Per tutelare la privacy della 23enne, che ormai vive in America, Heather Parisi ha finto di non sapere chi fosse Ultimo. Numerose le polemiche in rete su quella reazione che, inizialmente, non è stata compresa dal pubblico. Molti i messaggi Twitter in cui si polemizzava a proposito dell'affermazione infelice dell'intervistata che ha poi chiarito tutto con un lungo post su Facebook. L'ha preceduta la figlia, però, che attraverso una storia su Instagram ha reputato giusto dissociarsi da quanto sostenuto dalla madre.

