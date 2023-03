Heather Parisi risponde alle accuse della figlia Jacqueline: ”Una madre perdona e aspetta” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo il post pubblicato su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi che ieri, dopo l’intervista rilasciata dalla showgirl a ‘Belve’, ha attaccato la madre affermando di non vederla da dieci anni e accusandola di averle mancato di rispetto, oggi arriva la replica della Parisi che su Twitter, dopo aver ribadito che ”gli affari di famiglia rimangano nella famiglia” afferma: “Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta”. La figlia Jacqueline ieri ha voluto prendere distanze dalle dichiarazioni rilasciate da sua madre a ‘Belve’. La Parisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo il post pubblicato su Instagram daLuna Di Giacomo, la secondogenita diche ieri, dopo l’intervista rilasciata dalla showgirl a ‘Belve’, ha attaccato laaffermando di non vederla da dieci anni e accusandola di averle mancato di rispetto, oggi arriva la replicache su Twitter, dopo aver ribadito che ”gli affari di famiglia rimangano nella famiglia” afferma: “Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perché questo è quello che fa una”. Laieri ha voluto prendere distanze ddichiarazioni rilasciate da suaa ‘Belve’. La...

