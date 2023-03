Heather Parisi risponde alla figlia Jacqueline: "L'ha fatto per acchiappare qualche like" (Di giovedì 16 marzo 2023) Heather Parisi risponde alle critiche che sono nate dopo la storia di sua figlia Jacqueline: "Trova altre strade al di fuori del mio nome" L'intervista della showgirl Heather Parisi a Belve ha suscitato tantissime polemiche. Già prima della messa in onda era stato reso noto che dopo la registrazione, un Ufficiale Giudiziario ha prelevato Heather in quanto doveva assolutamente pagare il suo debito con Lucio Presta. Dopo Nemicamatissima, la Parisi si era detta profondamente delusa dai tagli e dalle scelte della produzione, iniziando a 'straparlare' (ammette anche da Francesca Fagnani che questo è un suo difetto). Arriva quindi la denuncia dall'ex manager che la Parisi perde ed è costretta ad un risarcimento che, vivendo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023)alle critiche che sono nate dopo la storia di sua: "Trova altre strade al di fuori del mio nome" L'intervista della showgirla Belve ha suscitato tantissime polemiche. Già prima della messa in onda era stato reso noto che dopo la registrazione, un Ufficiale Giudiziario ha prelevatoin quanto doveva assolutamente pagare il suo debito con Lucio Presta. Dopo Nemicamatissima, lasi era detta profondamente delusa dai tagli e dalle scelte della produzione, iniziando a 'straparlare' (ammette anche da Francesca Fagnani che questo è un suo difetto). Arriva quindi la denuncia dall'ex manager che laperde ed è costretta ad un risarcimento che, vivendo ...

