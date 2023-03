Heather Parisi risponde a Jacqueline: “Una madre perdona e aspetta” (Di giovedì 16 marzo 2023) Un’intervista che ha fatto molto parlare di sé, la risposta della figlia Jacqueline Luna e poi il commento della madre Heather Parisi. Una situazione privata, che è finita sulla piazza a botte di dichiarazioni tv, di commenti nelle storie Instagram e, ultimo tassello, con un post Instagram. In cui Heather Parisi risponde (anche) a Jacqueline: “Una madre perdona e aspetta”. Ma cosa sta accadendo tra le due? Per capire, almeno, gli ultimi passi della vicenda che le vede protagoniste, si deve partire dall’intervista a Belve che ha visto come protagonista la prima. Alcune risposte alle domande di Francesca Fagnani infatti, hanno dato via a una serie, di conseguenze e di dichiarazioni a mezzo ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Un’intervista che ha fatto molto parlare di sé, la risposta della figliaLuna e poi il commento della. Una situazione privata, che è finita sulla piazza a botte di dichiarazioni tv, di commenti nelle storie Instagram e, ultimo tassello, con un post Instagram. In cui(anche) a: “Una”. Ma cosa sta accadendo tra le due? Per capire, almeno, gli ultimi passi della vicenda che le vede protagoniste, si deve partire dall’intervista a Belve che ha visto come protagonista la prima. Alcune risposte alle domande di Francesca Fagnani infatti, hanno dato via a una serie, di conseguenze e di dichiarazioni a mezzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - heather_parisi : Gli affari di famiglia rimangano nella famiglia Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perchè quest… - tequi3 : @heather_parisi Disse colei che è andata in tv a parlare per un cachet (cachet che poi ha dovuto devolvere all'ufficiale giudiziario... ) - fauvelfiance : RT @EsseGi567: L'eleganza e la grandezza di una figlia di soli 23 anni di fronte alla piccolezza di una donna e 'madre' come Heather Parisi… -