Heather Parisi replica alle accuse della figlia: “Usa i social per accalappiare like” (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’intervista di Heather Parisi a Belve, la figlia Jacqueline Luna ha pubblicato una storia Instagram in cui ha dichiarato di non vedere la madre da almeno dieci anni. Stamani Heather ha deciso di rispondere attraverso un lungo post in cui dice anche che ‘Jacqueline usa i social per accalappiare i like’. Gli affari di famiglia rimangano nella famiglia Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perchè questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta A chi specula su dolore e altrui miserie umane … guardatevi dentro e chiedetevi se riuscite ad accettare le vostre — Heather Parisi (@Heather Parisi) March 16, 2023 Heather risponde a sua figlia ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’intervista dia Belve, laJacqueline Luna ha pubblicato una storia Instagram in cui ha dichiarato di non vedere la madre da almeno dieci anni. Stamaniha deciso di rispondere attraverso un lungo post in cui dice anche che ‘Jacqueline usa iper’. Gli affari di famiglia rimangano nella famiglia Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perchè questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta A chi specula su dolore e altrui miserie umane … guardatevi dentro e chiedetevi se riuscite ad accettare le vostre —(@) March 16, 2023risponde a sua...

