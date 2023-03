Heather Parisi replica alla figlia: «Utilizza i social per accalappiare qualche like in più» (Di giovedì 16 marzo 2023) Heather Parisi Smentita dalla figlia in merito al loro rapporto, Heather Parisi non bada per una volta alla privacy familiare e risponde stizzita a Jacqueline Luna: “Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti famigliari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio. Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e Utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023)Smentita din merito al loro rapporto,non bada per una voltaprivacy familiare e risponde stizzita a Jacqueline Luna: “Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti famigliari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacggio. MiaJacqueline la pensa diversamente eper suscitare empatia ein più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma ...

