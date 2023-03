Heather Parisi replica alla figlia: “Le auguro di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé” (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva la risposta, via social, di Heather Parisi dopo la discussa intervista della showgirl a Belve. In particolare, con un lungo post su Instagram, la ballerina ha risposto alla figlia Jacqueline, la quale ieri aveva rivelato di non avere da 10 anni alcun rapporto con la madre: “Mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”, aveva scritto la 23enne, nata dall’amore con il chirurgo Giovanni Di Giacomo, smentendo così le sue dichiarazioni in tv su una riappacificazione avvenuta nonostante la distanza geografica. Parisi replica innanzitutto alle polemiche per la mancata risposta su Ultimo, il cantante fidanzato della figlia. “È contenta di essere la suocera di Ultimo?” le ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva la risposta, via social, didopo la discussa intervista della showgirl a Belve. In particolare, con un lungo post su Instagram, la ballerina ha rispostoJacqueline, la quale ieri aveva rivelato di non avere da 10 anni alcun rapporto con la madre: “Mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”, aveva scritto la 23enne, nata dall’amore con il chirurgo Giovanni Di Giacomo, smentendo così le sue dichiarazioni in tv su una riappacificazione avvenuta nonostante la distanza geografica.innanzitutto alle polemiche per la mancata risposta su Ultimo, il cantante fidanzato della. “È contenta di essere la suocera di Ultimo?” le ...

