Heather Parisi attacca la figlia: "Usa i social per accalappiare qualche like in più". Poi su Ultimo: "I fan indemoniati mi trollano" (Di giovedì 16 marzo 2023) "Suocera di chi? Non so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia", queste le parole pronunciate da Heather Parisi a "Belve". Nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani ha smentito con forza le voci sui rapporti conflittuali e inesistenti con le figlie nate da una precedente relazione: "Siamo una grande famiglia. Andiamo d'accordo anche se ormai loro sono donne. Hanno un rapporto con me, dicono che non ci parliamo? Non è vero, vogliono sapere più di me?". La showgirl americana è tornata sull'argomento, una replica pubblicata sul profilo Instagram e sul suo sito che riproponiamo integralmente: "Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando ...

