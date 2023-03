Heather Parisi a Belve su Ultimo e la figlia, Jacqueline risponde durissima: «Non vedo mia mamma da 10 anni, mi ha mancato di rispetto» (Di giovedì 16 marzo 2023) Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi ha voluto dire la sua dopo l’intervista della mamma a Belve. La showgirl nell’intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con tutti i figli. Jacqueline è nata da una precedente relazione, ma la Parisi ha smentito ogni rumors sui dissapori e ha parlato anche del rapporto tra la figlia e Ultimo. Il rapporto con la figlia Cercando di non dare adito ai gossip ha spiegato: «Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia». ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 16 marzo 2023)Luna Di Giacomo, ladiha voluto dire la sua dopo l’intervista della. La showgirl nell’intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con tutti i figli.è nata da una precedente relazione, ma laha smentito ogni rumors sui dissapori e ha parlato anche del rapporto tra la. Il rapporto con laCercando di non dare adito ai gossip ha spiegato: «Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - heather_parisi : Gli affari di famiglia rimangano nella famiglia Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perchè quest… - RiccRosa : @heather_parisi Perdona e aspetta.Che bella frase infelice rivolta a una figlia. Aspetti cosa?Il karma? Resta una… - Elypalm83 : @tequi3 @heather_parisi Infatti è imbarazzante -