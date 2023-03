Harry e Meghan e il dilemma del 6 maggio: ecco perché il compleanno del piccolo Archie rischia di essere una giornata infernale (Di giovedì 16 marzo 2023) Ora che la lunga soap sulla presenza di Harry e Meghan all’incoronazione di Re Carlo III sembrava arrivata ad una svolta, c’è già un colpo di scena che potrebbe stravolgere tutti i piani. Piccola premessa: il Daily Mail ha rivelato che i duchi di Sussex prenderanno un volo per Londra e che il 6 maggio saranno assieme al resto della Royal Family alla cerimonia che certificherà l’ascesa al trono di Carlo. Ma un piccolo “giallo” già agita le acque a Montecito, nella villa californiana dei Duchi: “La corrispondenza da Buckingham Palace non menzionava Archie o Lilibet”, scrive il Mirror e, ad oggi, “la coppia non ha informazioni sul fatto che i bambini siano stati inclusi nella cerimonia”. Una scelta che provocato un mezzo terremoto, anche perché proprio il 6 maggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Ora che la lunga soap sulla presenza diall’incoronazione di Re Carlo III sembrava arrivata ad una svolta, c’è già un colpo di scena che potrebbe stravolgere tutti i piani. Piccola premessa: il Daily Mail ha rivelato che i duchi di Sussex prenderanno un volo per Londra e che il 6saranno assieme al resto della Royal Family alla cerimonia che certificherà l’ascesa al trono di Carlo. Ma un“giallo” già agita le acque a Montecito, nella villa californiana dei Duchi: “La corrispondenza da Buckingham Palace non menzionavao Lilibet”, scrive il Mirror e, ad oggi, “la coppia non ha informazioni sul fatto che i bambini siano stati inclusi nella cerimonia”. Una scelta che provocato un mezzo terremoto, ancheproprio il 6...

