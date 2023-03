“Hanno deciso così” Giorgia Meloni | la spifferata sul compagno Andrea Giambruno

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023), novità in arrivo sul. Novità che arriva in giorni complessi per la premier alle prese con le polemiche successive all’ultima strage nel Mediterraneo e sugli scudi a difender la posizione del governo. Dice: “Non intendiamo piegarci alle molte e potenti pressioni di chi vorrebbe imporre la visione ideologica di un mondo privo di confini nazionali. L’Italia e l’Europa non possono più rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli”. “Che usano i migranti come scudi umani per i propri traffici, né permettere che questi criminali decidano chi possa arrivare sulle nostre coste e chi no. Su questo andremo avanti perché è l’unica strada per fermare le morti in mare, tutelare i più deboli e garantire sicurezza e legalità ai nostri ...