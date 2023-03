Hamas va da Lavrov | mentre Israele potrebbe fornire sistemi anti-drone a Zelensky

... in Cisgiordania, uccidendo sei palestinesi, fra i quali un membro disospettato di aver ... fino a 70 secondo lo stesso ministro. KAZAKHSTAN Secondo una recente inchiesta condotta in varie ...La recente visita dia Khartum ha rinnovato l'interesse di Mosca sulla questione. Il capo ... combattendolo in prima linea nel 1948, equipaggiandoe altri gruppi armati Palestinesi per ...... come la falsa dichiarazione di Sergeia maggio secondo cui anche Hitler aveva origini ... in particolare. Per questi motivi, Israele ha condannato la Russia per la sua invasione dell'...

Le notizie del 14 marzo sul conflitto in Ucraina Corriere della Sera

A Hamas official has revealed that his movement "recently" visited Moscow and warned that the group's "patience is running out" with Israel.The Israel Defense Forces said Wednesday it struck a Hama military post in Gaza after claiming the militants exploded a remote device near personnel near the Gaza border.