"Hai votato con la destra", "Non fate i pecoroni". Scintille tra Conte e Calenda (Di giovedì 16 marzo 2023) Il presidente del M5S attacca: "Mi preoccupa quando con l'amico Renzi voti con la destra". Il leader del Terzo Polo s'infuria: "Non è mai successo". E partono i fischi dalla sala Cgil Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il presidente del M5S attacca: "Mi preoccupa quando con l'amico Renzi voti con la". Il leader del Terzo Polo s'infuria: "Non è mai successo". E partono i fischi dalla sala Cgil

