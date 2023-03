Haaland si fa sfuggire i suoi segreti in una foto | il dettaglio è clamoroso

(Di giovedì 16 marzo 2023) MANCHESTER - Sono 39 gol in 26 presenze stagionali, i numeri dinel 2022 - 23 con il Manchester City sono impressionanti. L'ultima performance da alieno l'ha messa in scena in Champions ...

MANCHESTER - Sono 39 gol in 26 presenze stagionali, i numeri dinel 2022 - 23 con il Manchester City sono impressionanti. L'ultima performance da alieno l'ha messa in scena in Champions League, siglando cinque gol in meno di un'ora contro il Lipsia e ...

MANCHESTER - Sono 39 gol in 26 presenze stagionali, i numeri di Haaland nel 2022-23 con il Manchester City sono impressionanti. L'ultima performance da alieno l'ha messa in scena in Champions League, ...MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’uragano Haaland segna 5 gol in 57' e porta in carrozza il Manchester City ai quarti di finale di Champions League. Demolito il Lipsia che alla fine perde 7-0: ...