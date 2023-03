Ha ucciso il figlio violento con 14 colpi di pistola: poliziotto scarcerato (Di giovedì 16 marzo 2023) L'omicidio è avvenuto in circostanze "assai peculiari che portano a escludere il rischio di reiterazione del reato". La Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, che lo scorso 31 gennaio lo ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 marzo 2023) L'omicidio è avvenuto in circostanze "assai peculiari che portano a escludere il rischio di reiterazione del reato". La Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, che lo scorso 31 gennaio lo ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Fa retromarcia con il tosaeba e non si accorge che dietro c’è il figlio di 3 anni: il bimbo viene travolto e ucciso… - Stebox2 : @fdragoni Mi viene in mente,qualcuno lo ricorderá,Tommaso Onofri. Una famiglia come tante,ora di cena, entrano due… - ODNDItalia : RT @saveriolakadima: - ovettodepresso : Io lo che pinuccio ha ucciso un uomo e pestato un altro. Ma è comunque mio figlio he's just neurodivergent and a mi… - LetiziaGasperi1 : Magistratura ancora una volta si inchina all'America... e finirà come x la Xnos. Hanno ucciso una persona carabin… -