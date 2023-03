GUIDA TV 16 MARZO 2023: CHE DIO CI AIUTI, GFVIP, SPLENDIDA CORNICE E I TALK POLITICI (Di giovedì 16 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – Che Dio Ci AIUTI (1°Tv) Serie Tv S7E19-20 finale di stagione23.35 – Porta a Porta TALK Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality con Alfonso Signorini01.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – The Gentleman Film 23.15 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Wonder Woman Film 00.05 – Superhero Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – SPLENDIDA CORNICE People Show con Geppi Cucciari00.00 – Tg3 Linea Notte Rubrica 20.30 – Stasera Italia TALK Show 21.25 – ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – Che Dio Ci(1°Tv) Serie Tv S7E19-20 finale di stagione23.35 – Porta a PortaShow 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality con Alfonso Signorini01.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – The Gentleman Film 23.15 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Wonder Woman Film 00.05 – Superhero Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 –People Show con Geppi Cucciari00.00 – Tg3 Linea Notte Rubrica 20.30 – Stasera ItaliaShow 21.25 – ...

