Guida autonoma, robotaxi: a Londra con la Nissan Leaf che si guida da sola (Di giovedì 16 marzo 2023) Il futuro della mobilità urbana passa anche attraverso la guida autonoma. A Londra siamo saliti su un robotaxi Nissan Leaf realizzato in collaborazione con ServCity: l'auto sfrutta telecamere, radar e ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Il futuro della mobilità urbana passa anche attraverso la. Asiamo saliti su unrealizzato in collaborazione con ServCity: l'auto sfrutta telecamere, radar e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenalizzi : ?? SAVE THE DATE ?? ?? Il 2 e 3 aprile 2023 si vota per la guida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ??… - paolestro : @Beaoh11 Moro a guida autonoma? La Ford ha un prototipo di auto che se non paghi le rate torna da sola in concessio… - macitynet : ll robot tagliaerba STIGA A1500 con guida autonoma e GPS per fare a meno dei fili perimetrali - elenalizzi : ?? SAVE THE DATE ?? ?? Il 2 e 3 aprile 2023 si vota per la guida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ??… - RobotConsumer : RT @motorionline: Due 80enni provano la guida autonoma: la reazione tra stupore e incredulità [VIDEO] -