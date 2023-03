Guerriglia a Napoli | primi sette arresti Gli ultrà dell’Eintracht scortati fuori città nella notte

(Di giovedì 16 marzo 2023)(quattro tedeschi e tre napoletani) sono stati arrestati nel corso dellaper gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra ile l’Eintracht. Gli scontri sono avvenuti principalmente nell’area di piazza del Gesù e calata Trinità Maggiore, nel centro storico cittadino, dove sono confluiti i tifosiFrancoforte al termine di un corteo che ha attraversato il lungomare e le strade del centro. Qui un gruppo di ultras napoletani ha cercato il contatto con i rivali, evitato dalla presenza delle forze dell’ordine. In serata, dopo la partita di Champions League disputata allo stadio Maradona, alcuni tifosi delhanno nuovamente tentato il contatto con i tedeschi, stavolta nei pressi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - fanpage : ?? Guerriglia a Napoli In piazza del Gesù sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato que… - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??…

di, roba da matti. Ulteriore buona scusa per attaccare Piantedosi, ma con qualche ottima ragione questa volta. I vorrei i carriarmati, se non li abbiamo tutti impegnati altrove. ...... negozi danneggiati, una volante della polizia incendiata, bus nuovi dei trasporti pubblici con i vetri fracassati, una verascatenata dalle tifoserie die Eintracht . Le violenze ...... nel cuore di, in piazza del Gesù, restano evidenti i segni dellacon cocci di vetro, pietre, tavolini divelti con pesanti danni ai commercianti della zona. 2023 - 03 - 16 09:30:04 ...

