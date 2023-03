Guerriglia a Napoli, Abodi contro Ceferin: 'Le sue parole sono un autogol' (Di giovedì 16 marzo 2023) Andrea Abodi replica duramente ad Aleksander Ceferin. Dopo il caos di ieri a Napoli in occasione della sfida di Champions League con l'Eintracht... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Andreareplica duramente ad Aleksander. Dopo il caos di ieri ain occasione della sfida di Champions League con l'Eintracht...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - fanpage : ?? Guerriglia a Napoli In piazza del Gesù sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato que… - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??… - GiambaLibero : Questo ha capito tutto della vita.... Guardate come scappa difendendo la pizza dai mentecatti che vanno dietro a u… - persempre_news : Guerriglia a #Napoli, #Colomba: 'Evitato lo scontro tra tifoserie.' Otto tifosi arrestati, cinque italiani e tre t… -

Napoli - Eintracht Francoforte: guerriglia e scontri tra tifosi, incendiata auto polizia, trovata una pistola. La Lega: "Il ... La Repubblica REPUBBLICA - Napoli-Eintracht, gli ultras azzurri hanno tentato l'assalto all'hotel dei tedeschi Come riporta La Repubblica, gli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell'Eintracht Francoforte sono continuati nella notte, con gli ultras azzurri che hanno tentato l'assalto con bombe carta e pi ...