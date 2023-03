Guerra Ucraina in diretta, media Usa: 'Abbattuto drone cinese modificato e armato' (Di giovedì 16 marzo 2023) L'esercito ucraino ha respinto oltre 75 attacchi russi nelle ultime ore. Colloquio tra capo di stato maggiore di Mosca e generale americano dopo l'incidente del drone sul Mar ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) L'esercito ucraino ha respinto oltre 75 attacchi russi nelle ultime ore. Colloquio tra capo di stato maggiore di Mosca e generale americano dopo l'incidente delsul Mar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La squadra ucraina che raccoglie i cadaveri dei soldati russi per dar loro una possibilità di sepoltura: «Siamo uma… - AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - GiovaQuez : Travaglio: 'Gli scemi di guerra sono quelli che credono alle balle che raccontano i furbi di guerra. Una guerra che… - Gazzettino : Guerra Ucraina, bombe russe su Belopol. Kiev: oltre 1000 soldati di Mosca uccisi in un giorno - LucaMainoldi : RT @aldesiderio: Guerra in #Ucraina , #Polonia in armi. La #Nato americana è molto polacca - Varsavia si prepara alla guerra con la #Russia… -