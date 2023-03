Guerra Ucraina in diretta, Kiev: 'Bombe russe per innescare disastri ambientali' (Di giovedì 16 marzo 2023) L'esercito ucraino ha respinto oltre 75 attacchi russi nelle ultime ore. Colloquio tra capo di stato maggiore di Mosca e generale americano dopo l'incidente del drone sul Mar ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) L'esercito ucraino ha respinto oltre 75 attacchi russi nelle ultime ore. Colloquio tra capo di stato maggiore di Mosca e generale americano dopo l'incidente del drone sul Mar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Qui il colonnello Orio Giorgio Stirpe spiega magistralmente il motivo per cui l'Ucraina *non può* accettare concess… - ale_dibattista : Questa sera, alle 18.00, sulla mia pagina FB, sul mio canale YouTube e su quelle del @fattoquotidiano mi confronter… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a fine #udienzagenerale rivolge un pensiero al “martoriato popolo ucraino”. Inoltre, un appello: 'Ch… - AdAstra_eo : RT @Diana55619557: Le autorità polacche???? hanno arrestato nove cittadini 'stranieri' accusati di aver monitorato le consegne di #armi all'#… - xenonian1 : RT @Lollobast: Quindi abbiamo appurato che per due anni i giornali ci hanno spacciato per verità assolute delle cazzate spaziali sul COVID.… -