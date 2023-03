Guerra in Ucraina, proseguono le tensioni tra Usa e Russia per la vicenda del drone nel Mar Nero (Di giovedì 16 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 386 del conflitto. Le forze di Kiev hanno abbattuto un drone di fabbricazione cinese, di origine civile ma riadattato e armato per la Guerra: è accaduto durante la notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, nell’Ucraina orientale. Secondo quanto riportato dalla Cnn ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 386 del conflitto. Le forze di Kiev hanno abbattuto undi fabbricazione cinese, di origine civile ma riadattato e armato per la: è accaduto durante la notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, nell’orientale. Secondo quanto riportato dalla Cnn ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : Questa sera, alle 18.00, sulla mia pagina FB, sul mio canale YouTube e su quelle del @fattoquotidiano mi confronter… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a fine #udienzagenerale rivolge un pensiero al “martoriato popolo ucraino”. Inoltre, un appello: 'Ch… - putino : Qui il colonnello Orio Giorgio Stirpe spiega magistralmente il motivo per cui l'Ucraina *non può* accettare concess… - Miky77Coni : RT @putino: Qui il colonnello Orio Giorgio Stirpe spiega magistralmente il motivo per cui l'Ucraina *non può* accettare concessioni territo… - settestorie : RT @putino: Qui il colonnello Orio Giorgio Stirpe spiega magistralmente il motivo per cui l'Ucraina *non può* accettare concessioni territo… -