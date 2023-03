Guerra fredda in Polonia: arrestate sei spie russe contro Kiev (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Nelle ultime settimane la Guerra tra Russia e Ucraina sembra sul punto di sconfinare non solo per lo scontro di droni e botta e risposta tra Mosca e USA; nelle ultime ore sarebbero state scoperte cellule russe operanti anche in Europa. La Polonia oggi ha infatti accusato sei cittadini stranieri di aver preparato atti di sabotaggio e spionaggio per conto di Mosca. A dichiararlo è il ministro degli interni polacco Mariusz Kaminski: “sei stranieri provenienti da oltre il confine orientale” hanno cercato di interrompere le forniture militari e di aiuti all’Ucraina pianificando fisicamente azioni di sabotaggio. I pubblici ministeri polacchi stanno attualmente preparando un procedimento contro altre tre persone, anch’esse arrestate nel corso dell’operazione. Sei cittadini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Nelle ultime settimane latra Russia e Ucraina sembra sul punto di sconfinare non solo per lo sdi droni e botta e risposta tra Mosca e USA; nelle ultime ore sarebbero state scoperte celluleoperanti anche in Europa. Laoggi ha infatti accusato sei cittadini stranieri di aver preparato atti di sabotaggio e spionaggio per conto di Mosca. A dichiararlo è il ministro degli interni polacco Mariusz Kaminski: “sei stranieri provenienti da oltre il confine orientale” hanno cercato di interrompere le forniture militari e di aiuti all’Ucraina pianificando fisicamente azioni di sabotaggio. I pubblici ministeri polacchi stanno attualmente preparando un procedimentoaltre tre persone, anch’essenel corso dell’operazione. Sei cittadini ...

