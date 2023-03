Guarda Putin in tv con gli spaghetti sulle orecchie: condannato per aver 'screditato' la Russia (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è fatto riprendere in video mentre, con degli spaghetti appesi alle orecchie, al pc seguiva un intervento di Vladimir Putin. Annuendo polemicamente. Per questo, il tribunale di Novokuybyshevsk ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è fatto riprendere in video mentre, con degliappesi alle, al pc seguiva un intervento di Vladimir. Annuendo polemicamente. Per questo, il tribunale di Novokuybyshevsk ha ...

