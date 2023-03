Gruppo Koelliker importatore e distributore esclusivo di Microlino

(Di giovedì 16 marzo 2023) MILANO - Non si arresta il progetto delper una nuova mobilità sostenibile ed accessibile, con l'annuncio di una partnership commerciale strategica nell'ambito della micromobilità. ...

Con la firma dell'accordo con la Micro Mobility Systems, azienda svizzera titolare del progetto Microlino, il Gruppo Koelliker entra nel mercato della micromobilità sostenibile. In particolare, la società sarà l'importatore e distributore esclusivo della Microlino per l'Italia.

La mobilità del domani, fondata sul rispetto dell'ambiente, sulla sostenibilità e l'accessibilità, oggi può contare sul Gruppo Koelliker che per l'Italia sarà l'importatore e distributore esclusivo ...Marco Saltalamacchia, executive vice president & ceo del gruppo Koelliker ha dichiarato: "La micromobilità è un ambito strategico nel quale abbiamo voluto fortemente entrare, ma a condizione che fosse ...