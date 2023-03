Grottaminarda | forum dei giovani | la presidenza si tinge di rosa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRebecca Capobianco, 26 anni, laureata in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione Aziendale, è la nuova Presidente deldeidi. É la prima volta che il direttivo elegge un presidente donna. Le operazioni di voto per il rinnovo del direttivo deldeisi sono svolte nella giornata di oggi, 16 marzo 2023. Seggi aperti presso la residenza comunale in via Alcide De Gasperi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, ottima l’affluenza alle urne. Al termine si sono regolarmente svolte le operazioni di scrutinio. All’esito dello spoglio sono risultati eletti quale Presidente, come detto, Rebecca Capobianco e quali componenti del Consiglio direttivo: Gioele Lepore, Alessia Grillo, Fabiola Ruzza, Pasquale Pio Pascucci, Raffaele Lo ...