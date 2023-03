Green Deal, Timmermans su critiche governo italiano: devo spiegare meglio le nostre proposte (Di giovedì 16 marzo 2023) Se leggo nella stampa italiana che cosa scrivono sulla direttiva sulle case Green , non so cosa viene scritto. Ma non è la realtà". "Sono sicuro " ha proseguito Timmermans " che c'è un sostegno ... Leggi su finanza.lastampa (Di giovedì 16 marzo 2023) Se leggo nella stampa italiana che cosa scrivono sulla direttiva sulle case, non so cosa viene scritto. Ma non è la realtà". "Sono sicuro " ha proseguito" che c'è un sostegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Nei Paesi Bassi oggi c’è stata la prima seria sconfitta elettorale del Green deal in Europa. 25 miliardi di aiuti… - alesdamb : RT @maurorizzi_mr: Ieri in Olanda la prima seria sconfitta elettorale del Green deal in Europa. Il governo perde la maggioranza, trionfa… - strina_massimo : RT @maurorizzi_mr: Ieri in Olanda la prima seria sconfitta elettorale del Green deal in Europa. Il governo perde la maggioranza, trionfa… - maola_varalli : RT @maurorizzi_mr: Ieri in Olanda la prima seria sconfitta elettorale del Green deal in Europa. Il governo perde la maggioranza, trionfa… - Sntgvn : RT @maurorizzi_mr: Ieri in Olanda la prima seria sconfitta elettorale del Green deal in Europa. Il governo perde la maggioranza, trionfa… -